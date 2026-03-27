Continua anche oggi la neve in Umbria e per domenica c'è il rischio gelo - Tuttoggi.info

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Continua anche oggi la neve in Umbria e per domenica c’è il rischio gelo

Flavia Pagliochini

Continua anche oggi la neve in Umbria e per domenica c’è il rischio gelo

Ven, 27/03/2026 - 09:19

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Torna l’inverno in Umbria: a pochi giorni dall’ingresso della primavera, una nuova depressione polare
proveniente dal Nord Europa ha portato neve in diverse città della regione. Una situazione che secondo Perugia Meteo continuerà anche oggi.

“Ancora nevicate lungo tutta la dorsale appenninica e zone pedemontane prospicienti, fin sui 500 metri di quota, con cumulate localmente abbondanti, specie sui versanti marchigiani, sopra i 1000 metri, ma localmente anche nei fondo valle, con venti di grecale che continuano a soffiare localmente forti sui crinali, moderati altrove”, sottolinea la pagina Fb.

Se ieri la neve è caduta in diverse zone della Regione (nella foto di Romualdo Fuso, l’eremo delle Carceri ad Assisi), anche oggi “La situazione vedrà ancora precipitazioni per tutta la giornata in appennino, mentre sul resto della regione, durante la giornata, inizieranno ad affacciarsi delle schiarite, con temperature massime che resteranno però invernali, e miglioramento più deciso durante la prossima notte, con la probabilità di qualche brinata o gelata nelle zone sottovento”.

“Ma il rischio più elevato per le gelate – sottolinea Perugia Meteo – dovrebbe palesarsi nella notte tra sabato e domenica, quando avremo un probabile calo più marcato del vento e cieli che saranno completamente sereni, fino a tarda notte, salvo il transito di velature o nubi alte (quanto mai auspicabile) che potrebbero però arrivare a tarda notte o al primo mattino, ma su questa analisi ci torneremo nei prossimi aggiornamenti. Intanto per oggi ancora nevicate sulle zone orientali e qualche piovasco sparso anche più a ovest, ma in un contesto che vedrà una attenuazione dei fenomeni sulla parte centro-occidentale della regione”.

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