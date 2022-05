Continua a tormentare moglie e figlia nonostante divieto di avvicinamento, arrestato 46enne - Tuttoggi

L'uomo ha continuato a recarsi a casa della moglie telefonandole per cercare di convincerla a riprendere la relazione, in passato aveva pure percosso la figlia | Il giudice ha deciso per i domicliari

Continuano gli episodi di atti persecutori in Altotevere, purtroppo ancora a Città di Castello. Un 46enne del posto, già sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti di moglie e figlia per il reato di maltrattamenti, non ha desistito dal continuare con una condotta intimidatoria nei confronti delle due donne, stavolta finendo in manette.

Secondo quanto riferito dalla moglie in sede di denuncia, il 46enne avrebbe infatti violato più volte la precedente misura cautelare, recandosi a casa della donna e telefonandole per cercare di convincerla a riprendere la relazione, pronunciando pure frasi minacciose al suo rifiuto.