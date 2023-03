Contestarono squadra dentro e fuori lo stadio “Bernicchi”, dopo 14 mesi arriva il Daspo per 6 tifosi

Il provvedimento, emesso dal Questore “per la gravità della condotta tenuta e il pericolo per odrine e sicurezza pubblica” vieterà a 5 dei tifosi coinvolti l’accesso – su tutto il territorio nazionale – ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive di calcio (Coppa Italia, coppe internazionali, campionato e amichevoli delle squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici iscritte alla Figc) per la durata di 1 anno.

Agli stessi 5 sarà anche interdetto – a partire da 2 ore prima e sino a 2 ore dopo la conclusione della manifestazione sportiva – l’accesso e lo stazionamento in un’area ricompresa in 400 metri di distanza dai luoghi antistanti lo stadio, le stazioni ferroviarie interessate dall’arrivo o dalla partenza dei tifosi, i parcheggi pubblici serventi gli impianti sportivi, i luoghi di allenamento e i ritiri delle squadre di calcio. L’eventuale violazione del divieto potrà essere punita con la pena di reclusione da 1 a 3 anni e con una multa da 10mila a 40mila euro.

Ad una delle 6 persone, già destinataria di Daspo, l’accesso sarà interdetto per la durata di 5 anni, con l’ulteriore prescrizione di presentarsi presso gli uffici di Polizia in occasione di tutti gli incontri ufficiali della squadra della S.S. Arezzo 1923, nell’arco dei 20/30 minuti dopo l’inizio del primo tempo della partita, per tutta la durata del provvedimento.