Contest Supernova 2025 all'Itt Allievi Sangallo - Tuttoggi.info

Torna puntuale il Contest Supernova all’ITT Allievi Sangallo di Terni, iniziativa giunta alla sua quinta edizione finalizzata alla organizzazione di una serie di eventi didattici e formativi, che permettano agli studenti dell’ITT Allievi Sangallo di vivere esperienze progettuali innovative ed al contempo di conoscere il mondo dell’impresa, delle aziende del territorio e degli enti di formazione universitari.

In quest’ottica, sabato 11 gennaio presso la sala Tripepi della scuola, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, si è svolto il Contest che vede coinvolti i ragazzi che hanno partecipato alla ideazione dei seguenti progetti:

• Greencoat – Prof. referente Elio Fattorusso (Dip. Chimica e Biotecnologie Sanitarie)

• BioGlam – Prof.ssa referente Carmela Miriam D’Alessandro (Dip. Chimica e Biotecnologie Sanitarie)

• Ally – Prof. referente Attilio Del Pico (Dip. Informatica e Telecomunicazioni)

• Electric Car Race 2– Prof. referente Prof. Sordini (Dip. Meccanica e Meccatronica)

• Stamp Recovery Project– Prof. referente Prof. Sordini (Dip. Meccanica e Meccatronica)

• Bikenergy – Prof. referente Marco Baccarelli (Dip. Elettrotecnica ed Elettronica)

• ITT’s Green Pictures – Prof. referente Gabriele Fausti (Dip. Elettrotecnica ed Elettronica)

Gli studenti, in questa fase del Contest, si sono succeduti per illustrare alla giuria le caratteristiche dei loro progetti al fine di farne comprendere a fondo le caratteristiche e le possibiltà di utilizzo. Tutte le idee progettuali sono risultate estremamente innovative non solo sotto il profilo tecnologico ma anche sotto il profilo dell’ecosostenibilità e dell’attenzione alla salute

Le 3 idee che sono state giudicate migliori da una Giuria composta dalla Dirigente dell’ITT Cinzia Fabrizi, e da rappresentanti di Enti Pubblici, Enti di Formazione, Associazioni di Categoria come e Aziende del territorio, sono:

1. Ally: uno strumento per il monitoraggio di alcuni valori in applicazione della legge 91/08 per l’applicazione delle norme di sicurezza del lavoratore che, in base a questo strumento, potrà modificare i propri comportamenti in favore della propria salute.

2. Bikenergy: bici-generatore da utilizzare in casa per le emergenze o per ricariche al fine di abbinare una sana attività fisica alla produzione di energia.

3. Greencoat: biofilm commestibile destinato a migliorare e prolungare la shelf-life di frutta e verdura

Queste idee sono state premiate con una borsa di studio finanziata dalla Fondazione Carit, che servirà a realizzare l’idea progettuale.

Sono state contestualmente assegnate dai componenti della famiglia Angeli le 2 borse di studio intitolate alla memoria di Augusto Angeli. I progetti assegnatari di queste borse sono:

1. BioGlam: un progetto per l’utilizzo di protocolli ecosostenibili per l’estrazione di pigmenti vegetali finalizzati alla realizzazione di prodotti cosmetici

2. ITT’s Green Pictures: stampa su carta fotografica tramite dispositivi smart di uso comune (telefonini o tablet) con soluzioni derivate da prodotti alimentari di scarto come i fondi del caffé

Inoltre saranno individuati, da alcuni referenti dell’Agenzia Regionale Sviluppumbria, i progetti meritevoli di partecipare alla challenge denominata “Generazione di Futuro”.

A giugno, le idee progettuali, nel frattempo diventate realtà, saranno mostrate al pubblico durante i “Supernova Days”, un altro importante appuntamento del progetto.

“Il Futuro è la mia passione” è lo slogan dell’ITT, e in occasioni come queste i ragazzi dell’Allievi Sangallo sanno dimostrare quanto questo sia vero.





Luogo: ITT ALLIEVI SANGALLO, VIALE CESARE BATTISTI, 131, TERNI, TERNI, UMBRIA