Contatore manomesso per non pagare il gas, denunciata una coppia - Tuttoggi.info

L'accusa è di furto aggravato e truffa, ad accorgersi dello stratagemma per impedire il conteggio dei consumi sono stati due tecnici durante un controllo

Contatore del gas manomesso per impedire il conteggio dei consumi. Succede nella periferia di Perugia, dove due tecnici di una ditta di distribuzione, hanno notato l’anomalia e subito avvertito la Polizia.

Dopo aver fatto chiudere e mettere in sicurezza il contatore, gli agenti hanno contattato la proprietaria dell’immobile – una 51enne italiana con numerosi precedenti – la quale però, sentita in merito, ha dichiarato che né lei né il marito fossero a conoscenza della manomissione, negando quindi ogni accusa.

A quel punto i poliziotti, dopo aver sequestrato il raccordo flessibile e i manicotti in ottone utilizzati per bypassare la linea di distribuzione, hanno deferito all’Autorità giudiziaria la donna e il marito per i reati di furto aggravato e truffa.