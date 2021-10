Consiglio regionale, effetto domino nel Pd: le nuove cariche

Dopo l'elezione di Bori a segretario regionale, Simona Meloni nuovo capogruppo dem, alla vice presidenza andrà Bettarelli

Effetto domino nelle cariche del Pd in Consiglio regionale dopo la vittoria di Tommaso Bori alla corsa per la segreteria regionale del partito. Bori lascia infatti a Simona Meloni la carica di capogruppo dem in Assemblea regionale. E a sua volta Michele Bettarelli prende il posto di Simona Meloni alla vice presidenza dell’Assemblea. Scelta di cui sono stati informati gli altri gruppi di minoranza. Il cambio avverrà, informa il gruppo del Pd, “nella prima seduta utile, una volta espletate tutte procedure previste dal regolamento dell’Ente”.