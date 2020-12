In consiglio comunale torna Pizzoni: "La politica unita contro il Covid"

Il ritorno del consigliere nella riunione dopo il ricovero in ospedale

Dopo la sua esperienza di positività al Covid, in consiglio comunale torna il consigliere Luciano Pizzoni, capogruppo di Patto X Foligno, e lancia un appello toccante all’unità.

L’appello di Pizzoni

“Dobbiamo vincere la battaglia – ha detto Pizzoni – la politica deve mostrarsi aperta e indipendente dai gruppi di appartenenza. Deve marciare unita in una sfida importante e strategica“. Sul ritorno di Pizzoni, in convalescenza ma presente grazie alla modalità della videoconferenza, il saluto di tutti i gruppi consiliari.

La risposta di Zuccarini alle polemiche

Sul tema era intervenuto anche il sindaco Stefano Zuccarini, che aveva voluto stigmatizzare qualsiasi tipo di sciacallaggio sul tema. “Bentornato a Luciano – ha detto il sindaco – noi siamo stati sempre in contatto, ma mantenendo tutto in maniera riservata, come chiesto da Luciano. Mi è dispiaciuto leggere i commenti di chi ha strumentalizzato, i soliti sciacalletti“.