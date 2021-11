Consiglio comunale Spoleto: Trippetti presidente, Coltorti e Grifoni vice

Prima seduta per il nuovo consiglio comunale di Spoleto, con l'insediamento del sindaco Andrea Sisti e della Giunta. Ci saranno pure 2 consiglieri delegati

E’ Marco Trippetti (Pd) il presidente del Consiglio comunale di Spoleto per la legislatura 2021 – 2026. I vicepresidenti sono Maura Coltorti (Ora Spoleto, per la maggioranza) e Sergio Grifoni (Obiettivo Comune, per la minoranza). Votazioni che sono avvenute in un clima molto sereno, a dimostrazione dell’obiettivo di “pacificazione” evidenziato in campagna elettorale e rimarcato dallo stesso Trippetti nel suo discorso.

In particolare, sia Trippetti che Coltorti hanno avuto 16 voti e 9 schede bianche, mentre Grifoni 22 voti e 3 schede bianche.

Nel suo discorso, il neo presidente del Consiglio comunale ha ricordato l’importanza del ruolo dei consiglieri, di cui si farà garante nel suo incarico.

Quindi il discorso emozionato di Maura Coltorti, che ha ringraziato i consiglieri per averla votata. “Cercherò di svolgere questo ruolo al meglio, studiando. Tutti conoscete le mie idee, ma queste non saranno ostacolo, voglio che in questa sala ci sia un dibattito democratico tra le forze di maggioranza e minoranza”. Poi è stata la volta di Sergio Grifoni: “Rinnovo i miei complimenti al sindaco Andrea Sisti, mi auguro che lui mantenga le promesse fatte alla città di Spoleto e mi auguro di tutto cuore che lui riesca a fare meglio di quello avrei potuto fare io al suo posto”.

Quindi il giuramento del sindaco Andrea Sisti, la lettura delle nomine e delle deleghe degli assessori – due saranno i consiglieri delegati, Enzo Alleori alle frazioni e Samuele Bonanni all’attuazione del programma e partecipazione – e quindi il discorso del primo cittadino.

E’ stata poi la volta della nomina dei capigruppo. Per il Pd il capogruppo è Camilla Laureti, vice Federico Cesaretti. Per Civici X il capogruppo è Enzo Alleori. Per il Movimento 5 stelle il capogruppo è Samuele Bonanni. Per Ora Spoleto il capogruppo è Maura Coltorti. Per Eleggi Spoleto Egisto Fede. Per Alleanza Civica il capogruppo Gianmarco Profili. Per Fratelli d’Italia Alessandro Cretoni. Diego Catanossi per Spoleto 2030. Per Insieme per Spoleto capogruppo Paolo Piccioni. Per Spoleto Futura – Forza Italia Maria Elena Bececco. Per la Lega Paolo Imbriani. Per Obiettivo Comune Sergio Grifoni.

