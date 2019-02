Consiglio comunale di Foligno convocato per giovedì 7 febbraio

E’ stato convocato per giovedì 7 febbraio, alle 17,30, il Consiglio comunale di Foligno. All’esame dell’assemblea l’approvazione dell’accordo Comune-Coop Centro Italia (dopo sentenza Tar 745 del 2016) per ambito urbano di trasformazione n. 1, denominato il Campus; l’approvazione del progetto con modifica di destinazioni d’uso per la realizzazione di un centro per il riuso degli oggetti in località Paciana; le modifiche e le integrazioni al regolamento comunale che riguarda le procedure per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In discussione anche le modifiche e le integrazioni al regolamento comunale di polizia mortuaria, il riconoscimento di un debito fuori bilancio, oltre all’informativa sull’approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021.

