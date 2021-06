Nuovo consiglio comunale, c’è la cittadinanza al Milite ignoto

Convocazione per martedì prossimo alle 15. Evnto anche in streaming

E’ stato convocato il consiglio comunale di Foligno, nel palazzo municipale, martedì 29 giugno alle 14. La seduta sarà trasmessa inoltre in diretta streaming digitando il seguente link: https://foligno.civicam.it

Cittadinanza al Milite ignoto

All’esame dell’assemblea il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Foligno al “Milite ignoto”, l’accorpamento di porzione di sedime stradale al demanio comunale nel tratto di viabilità comunale denominata via Garigliano; l’accorpamento di porzione di sedime stradale al demanio comunale nel tratto di viabilità comunale denominata via Carlo Cattaneo; l’accorpamento al demanio comunale del sedime stradale di via Monte Molino in frazione Maceratola.

Ratifica di debiti fuoribilancio

All’ordine del giorno la ratifica consiliare della deliberazione di giunta comunale su “Giornate Dantesche 2021” – variazione urgente di bilancio – introito contributo regionale e sponsorizzazione Vus.com; modifiche al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti anno 2021; approvazione dei criteri generali per la Tari – riduzioni alle utenze non domestiche per l’anno 2021 per emergenza Covid-19; la modifica della convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Sviluppumbria S.p.a.; variazione al bilancio di previsione esercizio 2021 per sentenza del Tribunale ordinario di Perugia – riconoscimento di debito fuori bilancio.