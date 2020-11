Consiglio, di corsa in aula per bilancio | Arriverà Bertolaso? - Tuttoggi

Il Consiglio comunale torna, di corsa, è proprio il caso di dirlo, in aula per approvare le pratiche relative al bilancio: di ieri la convocazione del presidente Sandro Cretoni che ha fissato l’adunanza per lunedì 30 novembre alle ore 15.

Per venerdì 27 (domani) invece è stata convocata la Commissione bilancio ai cui membri sono stati spediti solo questo pomeriggio (dopo le 16) gli atti da discutere domattina per approvarli lunedì. Praticamente impossibile anche solo a leggerli.

E si che tanto l’opposizione che la stessa maggioranza in più occasioni avevano denunciato il mancato rispetto delle più elementari regole della partecipazione. Ma la presidenza in questo continua ad andare per proprio conto. A parole si promette che dalla prossima assemblea se ne terrà conto, nei fatti tutto sembra continuare come prima.

Idem per la discussione di mozioni e interrogazioni, ferme praticamente al febbraio 2019 (sigh), sulle quali pende la perenne promessa di dedicare un consiglio ad hoc, finora mai convocato. Inutili gli appelli e le proteste in tal senso di tutta l’opposizione, a cominciare dalla capogruppo Luigina Renzi (Ora Spoleto).

Bilancio, ancora stampelle?

Si torna così in aula per affrontare i tre i punti all’ordine del giorno: “assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020”, “approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019” e “affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2021-23, approvazione schema di convenzione”.

Inutile dire che ancora una volta i riflettori saranno puntati verso i “ribelli” della maggioranza e il resto dell’opposizione, visto come è andata l’approvazione del preventivo 2020 passato con appena 9 voti sui potenziali 25. Determinanti saranno anche le presenze, oltre che i voti favorevoli (o contrari).

Arriverà Bertolaso?

Non è al momento dato sapere se la prossima sarà la volta buona per un intervento del consulente della Regione Umbria, Guido Bertolaso, in consiglio comunale; presenza già rimandata per due volte e annunciata per certa per la prossima settimana.

Elettrodotto, stringono i tempi

Bisognerà capire se i tre punti all’odg consentiranno la discussione della importante mozione sull’elettrodotto che il Consiglio comunale ha dichiarato urgente: a quella presentata da Militoni, per il solo tratto costruendo Colle Attivoli – Santo Chiodo, si dovrebbe aggiungere l’emendamento che la consigliera Paola Vittoria Santirosi proporrà lunedì al fine di ottenere l’interramento dell’elettrodotto che da anni attraversa la zona Peep e il quartiere di San Nicolò.

