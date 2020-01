Consiglieri pronti a passare a Fratelli d'Italia, si dimette assessore Loretoni - Tuttoggi

Dopo i dissidi con la Lega nuova grana politica per il sindaco di Spoleto Umberto de Augustinis. A creargli diversi grattacapi questa volta è però Fratelli d’Italia.

Il partito di Giorgia Meloni sembra aver infatti “acquistato” almeno un paio di consiglieri comunali di maggioranza dalle liste civiche a sostegno del primo cittadino (Rinnovamento e Laboratorio). Che andrebbero così ad arricchire le fila del gruppo consiliare che finora contava la presenza soltanto di Stefano Polinori.

Tra i nuovi iscritti a FdI ci sarebbe il consigliere comunale di Rinnovamento Antonio Di Cintio. Movimento politico che non conta altri rappresentanti nell’assise ma che in Giunta invece è rappresentato dall’assessore ai lavori pubblici Angelo Loretoni. Proprio quest’ultimo ieri ha protocollato le sue dimissioni al sindaco. A confermarlo a Tuttoggi.info è lo stesso assessore. “E’ vero, le ho protocollate ma non sono state ancora accettate, dipenderà tutto dalla conferenza stampa di domani” si lascia sfuggire, non volendo aggiungere altro se non che i motivi sono politici, come “segnale di repulsione di fronte a quello che sta avvenendo“.

Il riferimento di Loretoni è alla conferenza stampa fissata per domani mattina da FdI. Nella convocazione – a firma del coordinatore cittadino Rosario Murro e del capogruppo Stefano Polinori – non si fa riferimento ad un oggetto specifico, ma solo alla partecipazione anche del coordinatore regionale, il senatore Franco Zaffini.

Chiaro a questo punto che al centro dell’incontro ci sarà proprio l’annuncio del passaggio di alcuni politici locali a Fratelli d’Italia. E i rumors parlano non solo di consiglieri comunali (almeno due, come detto) ma anche di un assessore (Alessandro Cretoni?). Il tutto mal digerito dal sindaco, che si troverebbe ad avere una maggioranza ancor più spostata a destra.

Qualora tutto fosse confermato, si aprirebbe anche l’ipotesi della necessità di un rimpasto di Giunta (con le dimissioni di Loretoni che potrebbero comunque essere respinte dal primo cittadino). Ma gli sviluppi si vedranno soltanto nelle prossime ore.