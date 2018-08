Consiglieri morosi a rischio revoca, ma a filo di gong

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Praticamente ormai a fine mandato, ci si accorge che alcuni consiglieri comunali hanno pendenze economiche con il Comune. Per questioni diverse, ma che comunque accomunano le possibili conseguenze per 5 consiglieri che siedono tra i banchi della maggioranza e dell’opposizione: decadenza della loro carica. E ciò in virtù di una dichiarazione, firmata ad inizio mandato, in cui tutti i consiglieri dichiaravano di non aver pendenze con il Comune, pena la nullità della loro elezioni, a norma di Statuto.

Una verifica che però è arrivata quando la campanella, per questa consigliatura, sta ormai per suonare. Comunque, la questione (emersa in estate) sarà discussa lunedì, giorno di piena ripresa dell’attività politica a Palazzo dei Priori dopo la pausa di Ferragosto, nella Conferenza dei capigruppo.

Certo, i tempi tecnici per avviare la procedura di rimozione dei consiglieri, prima della fine del loro mandato, sembrano di fatto non esserci, tra contestazione, giorni a disposizione per le controdeduzioni ed analisi finale.

Più che altro, si cercherà di far leva sul buonsenso perché chi deve pagare versi il dovuto. Anche perché, in caso contrario, i partiti potrebbero sostituirsi all’Ente e vietare, magari, di inserire in lista i morosi.

Lunedì giorno di piena ripresa dell’attività politica in Comune, dicevamo. Infatti, oltre alla Conferenza dei capigruppo, è convocata per le 10 la Commissione controllo e garanzia. Poi, nel pomeriggio, alle 15,30, la seduta del consiglio comunale, con la proposta di integrazione dello Statuto (relatore Fronduti) e la discussione di ordini del giorni e mozione dei consiglieri.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa