Consigli sui codici sconto: dove trovarli e come funzionano - Tuttoggi.info

La ricerca dei buoni sconto può essere un’impresa ardua, per questo vale la pena capire dove cercarli. Ecco qualche consiglio

Fare shopping è un’attività gratificante per donne e uomini, che hanno la possibilità di soddisfare ogni loro bisogno e come sempre più spesso accade non solo in quelli fisici ma attraverso gli e-commerce, dove la possibilità di ricevere uno sconto in più a fronte di un acquisto desta sicuramente interesse e suona come una preziosa possibilità di risparmio.

Lo sconto è indubbiamente una strategia di vendita molto utilizzata dai negozi online di ogni tipo: dagli e-store di abbigliamento a quelli di elettronica, dalle librerie più affermate sul panorama della cultura agli articoli sportivi, che non mancano in alcune occasioni di promuovere alcuni dei loro prodotti a fronte di un prezzo ridotto. Questo stratagemma che invoglia tante persone a fare compere e a vivere lo shopping come un momento felice – perché il risparmio sortisce sempre un senso di appagamento e allontana ogni senso di colpa – oggi è alla base di un fenomeno commerciale molto interessante, che è il codice sconto, coupon, voucher o anche detto buono sconto.

Cosa sono i codici sconto?

Si tratta di una fila di caratteri alfanumerici da applicare in un apposito spazio del carrello virtuale, una sezione dell’e-commerce dove viene visualizzato il totale della spesa dei prodotti selezionati e attraverso il quale si procede con la fase di pagamento. Apponendovi il codice promozionale si ha diritto a uno speciale sconto, che può essere stabilito in percentuale o in denaro, o ancora, si possono avere altri vantaggi, come la possibilità di non pagare le spese di spedizione o ricevere un omaggio.

Tuttavia la ricerca dei buoni sconto può essere un’impresa ardua, per questo vale la pena capire dove cercarli, come per esempio affidarsi ai siti specializzati in codici promozionali vantaggiosi.

Qui di seguito vi offriamo 6 utili consigli da tenere a mente per cercare coupon validi per fare acquisti di ogni genere.

Dove trovare codici promozionali per lo shopping online

Come detto, un’esperienza di shopping online che si rispetti, affinché sia gratificante e piacevole, non può mancare di essere anche conveniente. Per questo entrano in gioco i buoni sconto che i negozi riservano ai clienti che si approcciano per la prima volta a un sito di e-commerce o ritornano perché attratti e soddisfatti dall’offerta.

Chi desidera approvvigionarsi di buoni sconti validi e affidabili, farebbe bene a considerare alcuni semplici ma fondamentali aspetti:

Quando si acquista per la prima volta in uno store virtuale, è conveniente aderire alla newsletter del negoziante. In questo caso si accetta di ricevere delle e-mail periodiche contenenti delle iniziative promozionali, sconti in percentuale, coupon e l’opportunità di risparmiare in vista di alcune ricorrenze commerciali diffuse in tutto il mondo, come il Black Friday,per esempio.

Quando si tratta di non lasciarsi sfuggire una preziosa occasione di risparmio, una buona soluzione è registrarsi sui siti web specializzate in erogazione di buoni sconto e voucher d’acquisto. Più nello specifico si tratta di portali specializzati che permettono di attingere ai nuovi coupon, in vista di un regalo o un’occasione speciale, e nondimeno consentono di scoprire una miriade di possibilità di risparmio come i saldi di fine stagione.

Se si è avvezzi all’utilizzo dei social, un buon escamotage è quello di tenersi aggiornati con i profili più seguiti e gestiti dagli influencer più di successo. Molti di essi, infatti, non è raro che svelino codici promozionali esclusivi da applicare direttamente in fase di acquisto online.

Come funzionano i codici sconto

Come detto, i codici sconto che celano un potere speciale, come quello di diminuire l’importo di spesa al momento del pagamento, sono davvero un tesoro prezioso, soprattutto per chi ama lo shopping e non si lascia sfuggire le ultime novità. Dopo aver svelato alcuni consigli su dove procurarsi i coupon, proveremo a spiegare nel concreto il loro funzionamento.

Per prima cosa il codice va copiato e incollato nell’apposito spazio nel carrello. Generalmente lo spazio dove inserire il codice viene nominato come “box codice sconto” o altre diciture semplici da decifrare. Una volta incollato, dovrà essere attivato cliccando sul pulsante “Attiva codice”, così facendo si determina un nuovo importo di spesa, diminuito del valore dello sconto applicato.

Per evitare che si verifichino errori che possano compromettere la buona riuscita dell’acquisto bisognerebbe concludere la propria esperienza di shopping in un’unica sessione, pena il rischio di vedersi respinto il codice utilizzato. Più nello specifico, in fase di acquisto, bisognerebbe evitare di esplorare il web aprendo contestualmente altre finestre, ma concludere la sessione sino alla conferma dell’ordine.