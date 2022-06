Conservatorio Briccialdi, a Terni nuove ammissioni per l'anno accademico 2022-2023 - Tuttoggi

Briccialdi: le domande per l'iscrizione al conservatorio dovranno essere presentate entro il 31 luglio 2022.

L’Istituto musicale Briccialdi di Terni ha aperto le nuove ammissioni per l’anno accademico 2022-2023.

Tra i numerosi corsi anche quelli di I livello in Discipline storiche, critiche e analitiche della musica, Composizione musicale per le immagini, e in Liuto.