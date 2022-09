Consegnato il piano pastorale alle diocesi di Assisi-Nocera Umbra - Gualdo Tadino e Foligno - Tuttoggi

Festa grande inoltre domenica per l’ordinazione presbiterale del diacono don Maurizio Biagioni, che celebrerà la sua prima santa messa solenne nella chiesa parrocchiale di Palazzo di Assisi. A presiedere la messa il vescovo diocesano monsignor Domenico Sorrentino che nella sua omelia ha invitato la comunità a “rimboccarsi le maniche per costruire un mondo un po’ meno invivibile. Abbiamo bisogno di quella misericordia che Mosè invoca per il suo popolo, riconoscendone il peccato, ma

facendo appello alla promessa di Dio. Di quella misericordia che fece di Paolo da persecutore un apostolo. Di quella misericordia con cui il Buon Pastore va a cercare la pecorella perduta e il Padre celeste riabbraccia il figlio prodigo e gli fa festa. Caro Maurizio, mentre parlo di misericordia, so che il tuo cuore balza. È una parola a te particolarmente cara, dato che, non so da quando, la tua vita si è intrecciata con quella delle misericordie, che portano fin nel nome questo messaggio evangelico. Da diacono poi hai vissuto il servizio di carità, facendo per qualche tempo il direttore della Caritas diocesana. Ora la misericordia per essenza, che è lo Spirito Santo, si effonderà nuovamente su di te, plasmando ulteriormente in te l’immagine battesimale e diaconale di Gesù con i tratti specifici del presbiterato, che ti fa, a nome di Gesù, pastore e padre del popolo di Dio”.