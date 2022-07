Connesi partecipata dal gruppo DHH, resta la sede di Foligno - Tuttoggi

DHH è un gruppo tecnologico che fornisce l’infrastruttura virtuale per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS a circa 120.000 clienti in tutto il sud est Europa, un’area geografica in cui i tassi di crescita previsti sono più elevati grazie all’attuale minor diffusione digitale. La società è stata fondata nel 2015 e ha sede a Milano.