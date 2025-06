Congressi Pd alla volata finale, tra verdetti e incognite

Ultima settimana per la fase congressuale del Pd in Umbria. Alcuni verdetti sembrano ormai certi, mentre a Terni potrebbe riaprirsi la sfida.

L’asse costituito da Bori e dai bocciani Meloni-Betti, a sostegno della mozione “Passione Democratica”, sta portando Sandro Pasquali verso la segreteria regionale. Al momento, il sindaco di Passignano sul Trasimeno è intorno al 60% dei consensi.

“Un risultato – evidenziano da Passione Democratica – che rafforza la linea politica portata avanti in queste settimane e consolida la leadership della squadra che ha sostenuto il segretario uscente Tommaso Bori”. La percentuale di Pasquali ha inoltre ampi margini di crescita, visti i congressi dei circoli rimanenti alle porte. Insomma, il distacco con Carlo Emanuele Trappolino, candidato della mozione Casa Democratica, appare ormai incolmabile.

Ancora più ampio (intorno al 70%) il margine che nel Perugino sta portando Lodovico Baldini verso la segreteria provinciale. “Un risultato solido, che premia una campagna condotta con determinazione e capacità aggregativa, e che lo proietta come figura centrale nella ridefinizione degli equilibri post-congressuali” commentano da Passione Democratica. Che ora sperano anche nella rimonta, nel Ternano, di Damiano Bernardini su Pierluigi Spinelli. Agitando la “vecchia guardia”, che contava di tenere Bori “lontano” da questa zona dell’Umbria.

Una divisione tra nord e sud della regione che sembrava sancita anche dalle candidature uniche nei due capoluoghi: Stefano Moretti a Perugia e Leopoldo Di Girolamo a Terni.

La posta, del resto, è alta. Il controllo del partito segnerà anche le caselle da cui partire nella corsa per un posto in Parlamento. Con Tommaso Bori e Simona Meloni proiettati verso Roma. E gli attuali parlamentari altotiberini Walter Verini e Anna Ascani che, in caso di “cappotto” della mozione Passione Democratica in Umbria, potrebbero essere costretti a chiedere a Roma candidature sicure al di fuori dell’Umbria.