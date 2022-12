Confindustria Umbria e Regione presentano alle imprese la misura “Solar Attack” - Tuttoggi

“Accogliamo con grande favore – ha affermato il Presidente Vincenzo Briziarelli –questa importante misura, che recepisce molte delle richieste formulate dalle nostre aziende associate, frutto anche di un proficuo e costante confronto con l’Assessore Fioroni che ha dimostrato attenzione e sensibilità alle esigenze delle imprese. Si tratta di un intervento tempestivo e consistente in termini di risorse stanziate. L’avviso appena pubblicato prevede infatti una dotazione complessiva di 26 milioni di euro, che può rappresentare un valido contributo per le PMI e le grandi imprese che intendono realizzare investimenti in impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. In questo momento così complesso, con la crisi energetica che persiste, ogni iniziativa che affronti in modo serio la nostra carenza di produzione di energia è sicuramente ben accetta”.

L’Assessore Michele Fioroni, che ha illustrato i dettagli della manovra, ha inoltre sottolineato che “questa manovra, fortemente voluta anche dalla Presidente Tesei, è un esempio di quanto sia importante in temi così strategici prendere scelte di campo. Quello che è mancato nella politica energetica nazionale degli ultimi anni, è stata proprio la capacità di programmare e di fare scelte coraggiose. Noi, come Regione, lo stiamo facendo, abbiamo scelto di sostenere fortemente l’autoconsumo e stiamo mettendo i primi soldi che arriveranno con la nuova programmazione in una manovra che non ha mai previsto tante risorse sull’energia”. L’Assessore ha infine aggiunto che “la forza del solar attack, che è il frutto di una collaborazione costante con associazioni di categoria e imprese, è la sua versatilità. Abbiamo costruito uno strumento “su misura”, che risponda alle varie esigenze delle imprese, le quali potranno opzionare tipologie di aiuto e dimensione del progetto di investimento, a seconda delle proprie necessità, e siamo convinti che questo aspetto permetterà di raggiungere un’ampia platea di partecipanti in maniera efficace”.

Al termine dell’incontro, che è stato animato da numerose domande e quesiti tecnici da parte degli imprenditori, i funzionari di Confindustria Umbria e Regione Umbria hanno fornito supporto e chiarimenti alle aziende sui progetti ammissibili al bando.