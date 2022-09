Confindustria Terni, a San Gemini confronto sulle strategie per il territorio

Alle 16.30 l’Assemblea proseguirà in forma pubblica alla presenza di ospiti e rappresentanti delle istituzioni per un confronto su strategie e prospettive per l’industria del territorio. Ad aprire la parte pubblica dell’Assemblea sarà il saluto presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli a cui seguirà la relazione del presidente Riccardo Morelli che traccerà un bilancio delle attività e iniziative per il territorio sviluppate nel corso del primo biennio della sua presidenza.

Successivamente è prevista una tavola rotonda che sarà animata da: Andrea Pontremoli, Amministratore delegato di Dallara Automobili, Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA, l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica e Riccardo Morelli, Presidente Sezione Terni Confindustria Umbria. A coordinare l’incontro il giornalista Fabio Toni.