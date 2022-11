Confindustria, lo studio e le azioni per uscire dalla “tempesta perfetta”

In questo scenario, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) può rappresentare un’opportunità storica di trasformazione del Paese, con un ruolo centrale per i territori.

Le criticità dell’Umbria

L’Umbria, è stato evidenziato dallo studio, presenta tuttavia dei campanelli di allarme, legati soprattutto alla sostenibilità del proprio percorso di crescita futura. Nell’ultimo decennio l’Umbria è cresciuta meno della media nazionale e nel confronto con le altre regioni del Centro, con il Pil che è sotto di oltre 5 punti percentuali rispetto a quanto si registra in Italia. Il Pil pro capite, poi, sconta ben 11,6 punti percentuali rispetto alla media nazionale.

Anche sugli investimenti, il gap dell’Umbria rispetto alla media nazionale, dal 2010, ha continuato ad ampliarsi, arrivando a circa 20 punti.

L’azione di Confindustria

Alla luce di questa scenario, Confindustria Umbria ha avviato l’iniziativa “Umbria 2032”, in collaborazione appunto con The European House – Ambrosetti, con l’obiettivo di contribuire al rilancio del territorio, partendo dall’analisi del posizionamento strategico della regione e dall’identificazione di un modello economico di sviluppo capace di valorizzare e sfruttare le opportunità del Pnrr.

La relazione del presidente Briziarelli

Nella sua relazione il presidente di Confindustria Umbria, Vincenzo Briziarelli, ha ricordato le criticità incontrate dalle imprese della regione, a cominciare dall’impatto dei costi energetici.

Ha puntato l’indice contro la “cultura del no”, la “cultura dei Comitati”, alla quale Confindustria contrappone “tanti sì”, da quello ai nuovi rigassificatori, fino al nucleare di quarta generazione.

In questo contesto, ha ricordato Briziarelli, lo spazio per un’azione regionale è molto limitato. Eppure, ha detto, va coperto. Ricordando come proprio dall’Umbria, attraverso l’istanza presentata dalle forze sociali e portata dalla governatrice Tesei alla Conferenza delle Regioni, sia stato proposto al Governo un pacchetto di misure condivise dai governatori. Anche se la soluzione dell’emergenza, ha ricordato Briziarelli, passa “dalla fine del conflitto causato dall’inaccettabile invasione dell’Ucraina da parte della Russia”.

La situazione economica in Umbria

Briziarelli si è poi soffermato sulla situazione economica dell’Umbria, che nei primi sei mesi del 2022 ha avuto un andamento positivo. La crescita è stata alimentata dalla domanda interna, dagli investimenti e dalle vendite all’estero. Le esportazioni sono aumentate del 35% rispetto allo stesso periodo del 2021; molto più della media nazionale.

Gli investimenti – ha proseguito – hanno avuto un buon tono, spinto dal bonus edilizia, dalle immobilizzazioni in impianti per l’energia rinnovabile, e dal credito di imposta 4.0. Sono stati anche favoriti dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare.

Nel primo semestre 2022 sono state autorizzate 3,3 milioni di ore di Cassa Integrazione Guadagni, l’81% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Da settembre c’è stato però un radicale peggioramento della situazione, per il prolungarsi dello shock energetico che ha prosciugato le risorse aziendali.

Il fabbisogno di liquidità è aumentato e le condizioni di accesso al credito sono peggiorate rispetto ai mesi scorsi. “Poiché la domanda di prestiti aumenterà – ha detto Briziarelli – è necessario prorogare il quadro temporaneo degli aiuti di Stato anche per prolungare i benefici delle garanzie pubbliche. Vanno pure potenziati gli strumenti alternativi al credito bancario per sostenere la liquidità e gli investimenti”.

Le previsioni dei prossimi mesi sono di forte contrazione. “In mancanza di risposte strutturali al caro energia- è l’allarme lanciato dal presidente degli industriali umbri – molte imprese rischiano di passare un inverno drammatico”.

Nonostante le difficoltà, però, Confindustria invita a sfruttare le opportunità di crescita. “Abbiamo aziende e filiere con prestazioni eccellenti, in vari settori – ricorda Briziarelli – con importanti progetti di sviluppo. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza deve essere ancora attuato in larga misura, e molti interventi riguardano e potranno interessare l’Umbria. I progetti acquisiti contribuiscono a ridisegnare alcuni profili della regione, soprattutto infrastrutturali, ed a potenziare la sua attitudine scientifica, ad esempio con gli Ecosistemi per l’innovazione sui nano e bio materiali. Molto altro ancora potrà essere intercettato con un’azione congiunta”.

Briziarelli ha poi ricordato l’attuazione regionale dei nuovi fondi europei, “che potrà accelerare alcuni processi di trasformazione delle imprese e delle filiere”. Le potenzialità della trasformazione digitale sono appena all’inizio.

Così come stimoli all’economia locale potranno arrivare dall’economia circolare, con la valorizzazione del polo chimico di Terni, dalla rivoluzione della mobilità (purché sia “ben gestita”), dal turismo, dalle Università e dalle eccellenze nel campo formativo come l’ITS.

Briziarelli ha quindi invitato a proseguire sulla strada tracciata lo scorso anno dal Patto per l’Umbria. Attraverso il dialogo con le parti sociali, lo scioglimento del nodo dell’energia, il superamento degli ostacoli burocratici.

Quanto alle misure nazionali, Confindustria chiede che i bonus edilizi diventino strutturali, così come che debba essere sostenuti gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Confindustria chiede poi un piano nazionale di orientamento dei giovani.

Quanto al mercato del lavoro, si chiede di riformare il reddito di cittadinanza – che in Umbria conta 35mila beneficiari – “all’interno di una revisione delle politiche attive del lavoro che devono aiutare le persone a trovare lavoro – ha detto Briziarelli – non a restare a casa”.

Tesei: Umbria meglio di altri, ma continuiamo a lavorare per le imprese

La governatrice Tesei ha evidenziato come l’Umbria abbia retto meglio di altre regioni alla pandemia e come i dati del 2021 e del 2022 siano molto positivi per l’economia regionale. Assicurando che la Regione continuerà a lavorare per supportare le imprese, anche con le misure a sostegno dell’efficientamento energetico.

Tesei ha poi detto che lo studio strategico elaborato da Confindustria può essere un ulteriore elemento di supporto per lavorare insieme per il bene della regione.

(a seguire servizio completo)