Confesercenti e Fipac, una card per lo sconto nelle farmacie comunali

In questa difficile fase economica e sociale, ottenere un risparmio, anche se solo del 10 per cento, diventa un tassello importante per gli utenti, siano operatori commerciali che pensionati. “Certo – è il commento di Fipac – non stiamo parlando della spesa farmaceutica che è in sofferenza nella regione ma che sicuramente, d’accordo anche la Fimmg, Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, non può risolversi andando a limitare il diritto alla salute dei pazienti e la libertà dei medici che non potranno più prescrivere la cura migliore”.

La stipula della convenzione concilia, da un lato l’impegno e il compito di Confesercenti e Fipac di offrire ai propri aderenti ed associati agevolazioni varie volte al risparmio e alla qualità dei servizi, dall’altro risponde alla misson statutaria di FarmaciAterni Srl di assumere iniziative di rilievo sociale e commerciale per agevolare e favorire l’accesso dei cittadini alle prestazioni ed ai servizi resi dalle farmacie comunali.

(foto di archivio)