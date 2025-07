Confesercenti: “Bene l’aumento della dotazione per i progetti dell’Avviso Rinnova”

Confesercenti Umbria plaude la Giunta regionale dell’Umbria per l’approvazione dell’incremento di 655.916,03 euro della dotazione per l’“Avviso Rinnova”, misura strategica finalizzata alla riqualificazione delle imprese commerciali umbre.

Questo importante provvedimento, proposto dall’assessore allo Sviluppo economico Francesco De Rebotti, rappresenta un segnale concreto di attenzione e sostegno al tessuto produttivo regionale, in particolare nei territori montani e nelle aree interne.

L’ampliamento delle risorse, derivante da 455.916,03 euro dai Fondi Fosmit e da 200.000 euro dal Fondo unico del bilancio regionale 2025-2027, consentirà di sostenere ulteriori 37 progetti che, pur essendo risultati ammissibili, non avevano potuto essere finanziati a causa della limitatezza dei fondi disponibili.

“Questa decisione – dichiara il presidente di Confesercenti Umbria, Giuliano Granocchia – dimostra l’attenzione della Regione alle nostre richieste di valorizzare le imprese di qualità, favorendo la riqualificazione strutturale, l’ammodernamento tecnologico e il miglioramento dell’offerta commerciale dei piccoli esercizi in una contingenza particolarmente difficile per il commercio di prossimità”.

Aggiungendo: “Siamo stati critici in altri passaggi, ma non possiamo oggi non essere soddisfatti e quindi esprimere la nostra approvazione quando le scelte vanno nella giusta direzione”.

Confesercenti Umbria assicura che continuerà a collaborare con le istituzioni per promuovere interventi che rafforzino il ruolo del commercio di prossimità come presidio economico e sociale fondamentale per le comunità umbre.