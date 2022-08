Confcommercio ai sindaci "Supportate imprese", Presciutti "Gualdo ha già investito 500 mila euro in aiuti" - Tuttoggi

Nello specifico Presciutti ha ricordato come il Comune abbia concesso contributi – oltre 25 mila euro a 28 richiedenti – finalizzati al rinnovo e ammodernamento di attrezzature e arredi che si affacciano su pubblica via delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi del territorio comunale.

“Nel regolamento delle agevolazioni per le attività commerciali state rateizzate sia Tari che Imu – ha detto il sindaco – Le dilazioni sono state concesse a seguito di motivata e documentata domanda del soggetto in comprovate difficoltà economico-finanziarie. Inoltre abbiamo esentato totalmente le attività sull’imposta sulla pubblicità nell’anno 2020 per 14 attività commerciali che hanno fatto richiesta”.

Sempre nel 2021 il Comune ha poi ridotto le utenze non domestiche che avviano a riciclo i rifiuti in modo autonomo (massimo 30% della parte variabile) mentre nel 2022 è stato promosso il Bando di Sviluppumbria per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese turistiche localizzate nei Comuni all’interno dei comprensori sciistici umbri. “Sviluppumbria ha concesso 170.000 euro a 26 attività commerciali, pubblici esercizi e imprese dell’artigianato artistico di Gualdo Tadino”.