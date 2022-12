Confcommercio Gubbio, Barbara Marsili è la nuova presidente - Tuttoggi

L’assemblea elettiva – a cui ha partecipato il direttore di Confcommercio Umbria Vasco Gargaglia – è partita da una sintesi del lavoro svolto in questi anni, con la relazione del presidente uscente Lucio Lupini, a cui è andato il grazie affettuoso e sentito di tutti per l’impegno speso a favore dell’associazione nella sua lunga militanza.

L’attenzione si è poi spostata sulle emergenze di oggi, in primo luogo quelle di carattere generale, con un intervento dei tecnici Confcommercio Umbria Paolo Serpolla dello Sportello Energia sul caro bollette e Riccardo Rossini dello Sportello Incentivi sui bandi – in particolare il recentissimo Solar Attack – e sulle altre opportunità di finanziamento attualmente accessibili.

A livello locale invece focus puntato in particolare sui lavori che interesseranno la Contessa, che il prossimo anno peseranno fortemente sull’economia dell’intero territorio. Confcommercio Umbria si è già attivata presso l’Anas per sollecitare tempi certi e veloci nell’esecuzione degli interventi. I rapporti con le istituzioni locali – Comune e Gal in primo luogo – l’attenzione per il centro storico e il rafforzamento dei servizi alle imprese sono gli altri fronti su cui l’associazione intende concentrare le sue energie.

“Il nuovo consiglio nasce all’insegna della continuità con il precedente – sottolinea la neopresidente Barbara Marsili – ma anche con una forte spinta innovativa, grazie ai nuovi ingressi. Le emergenze che abbiamo vissuto negli ultimi anni e che ancora perdurano, ci esortano a velocizzare la nostra azione e a renderla ancora più efficiente. Abbiamo un consiglio ampiamente rappresentativo delle diverse categorie del commercio, turismo e servizi ed è nostra intenzione ampliarlo a soggetti che – in virtù della propria esperienza e competenza – possano portare un valore aggiunto su temi specifici. Il primo passo che abbiamo compiuto è stato la richiesta di un incontro all’amministrazione comunale, per presentarci e confermare la volontà di proseguire un rapporto di confronto e collaborazione aperto e costruttivo, nel comune obiettivo di far crescere la città e il territorio”.