Confapi Perugia, ecco il gruppo Imprenditoria femminile

Composto da 7 imprenditrici, la coordinatrice è Claudia Franceschelli (Qualità x Competere)

Costituito il gruppo Imprenditoria femminile Confapi Perugia, coordinato da Claudia Franceschelli. Un gruppo costituito su spinta del presidente Maurizio Casasco di Confapi Nazionale e del presidente Mauro Orsini della territoriale di Perugia.

“La finalità del gruppo – spiega Claudia Franceschelli – sarà quella di valorizzare e promuovere il ruolo delle imprenditrici e dirigenti donne per la ripresa e la crescita sostenibile. C’è bisogno di attori con una propensione naturale alla cura per una economia sostenibile e solidale che non lasci indietro nessuno. Le imprese femminili si devono moltiplicare e quelle esistenti devono essere rafforzate per il valore aggiunto che rappresentano. Servono misure dedicate e progettualità nuove che spingono verso un Welfare esteso che coinvolga non solo le maestranze. Tematiche come genitorialità e conciliazione del tempo, non possono essere declinate solo al femminile, ma estese per non creare discriminazioni o limiti alla crescita professionale delle donne”.

Il Manifesto APID Perugia

A tal fine il gruppo ha definito il “Manifesto APID Perugia”, in cui vengono illustrati gli obiettivi e le finalità oltre a delineare con il nazionale il programma di lavoro.

La coordinatrice ha inoltre avviato gli incontri con le istituzioni del territorio auspicando in una proficua collaborazione con quest’ultime, volta al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Oltre a partecipare attivamente al gruppo nazionale di Confapi Donna ed essere consigliere di Apmi Confapi Perugia, Franceschelli porta insieme ad altre 4 imprenditrici di Confapi, le proprie competenze ad un tavolo di lavoro UNI (Ente Italiano di Normazione) per la definizione delle linee guida inerenti le politiche di parità di genere nelle organizzazioni. Con riferimento particolare ad alcune aree, quali le opportunità di crescita in azienda, equità remunerativa, politica di gestione della differenza di genere e politica per la tutela della maternità.

Il gruppo Imprenditoria femminile

Il gruppo Imprenditoria femminile di Confapi Perugia è composto da 7 imprenditrici: Claudia Franceschelli (Qualità x Competere), Loretta Ciurnelli (CO.MET srl), Alessia Cherubini (IClean srls), Maria Camilla Fogliati (RM Italiantincendi srl), Paola Bocchini (Elettromeccanica BI. ELLE srl), Federica Daini (Tourcoop soc. Coop.) e Alessandra Boco (Madeinitaly lab srl e Blumy srl) a rappresentare le 52 imprese femminili all’interno delle oltre 300 imprese associate ad Apmi Confapi Perugia.