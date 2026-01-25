Confagricoltura Umbria sceglie Consiglio, Giunta e nuovo presidente - Tuttoggi.info

Confagricoltura Umbria elegge Consiglio e Giunta, nell’Assemblea generale – in programma lunedì 26 gennaio al Teatro Luca Ronconi di Gubbio – da cui uscirà anche il nome del presidente chiamato a succedere a Fabio Rossi, che ha terminato il suo mandato.

Dopo la parte privata per l’elezione della nuova guida dell’associazione di categoria, alle ore 16.30 si svolgerà un incontro pubblico dal titolo “L’agricoltura come asset strategico dell’economia: proteggere da false informazioni”, un’occasione di confronto su temi decisivi per il futuro del settore primario anche in Umbria.

Ai saluti istituzionali da parte dell’assessore allo sviluppo economico del Comune di Gubbio, Micaela Parlavecchio, farà seguito la prima tavola rotonda dal titolo “Agricoltura e valore economico. Un asset strategico per il Paese”. A dialogare saranno l’assessore regionale alle politiche agricole e agroalimentari Simona Meloni, il presidente uscente di Confagricoltura Umbria Fabio Rossi, il deputato Raffaele Nevi, segretario XIII Commissione agricoltura, dopo la relazione di Andrea Massarelli, direttore operativo Intercam – Camera di Commercio dell’Umbria.

La seconda tavola rotonda dal titolo “Disinformazione e fake news. Come difendere il settore agricolo”, vedrà la partecipazione del membro di Giunta di Confagricoltura Umbria Matteo Pennacchi, del vicedirettore Dipartimento DSA3 Unipg Francesca Todisco e della giornalista scientifica Chiara Albicocco.

I lavori del convegno saranno conclusi dagli interventi della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, del sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco e del direttore generale di Confagricoltura Roberto Caponi.