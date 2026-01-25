 Confagricoltura Umbria sceglie Consiglio, Giunta e nuovo presidente - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Confagricoltura Umbria sceglie Consiglio, Giunta e nuovo presidente

Redazione

Confagricoltura Umbria sceglie Consiglio, Giunta e nuovo presidente

Dom, 25/01/2026 - 12:17

Condividi su:

Confagricoltura Umbria elegge Consiglio e Giunta, nell’Assemblea generale – in programma lunedì 26 gennaio al Teatro Luca Ronconi di Gubbio – da cui uscirà anche il nome del presidente chiamato a succedere a Fabio Rossi, che ha terminato il suo mandato.

Dopo la parte privata per l’elezione della nuova guida dell’associazione di categoria, alle ore 16.30 si svolgerà un incontro pubblico dal titolo “L’agricoltura come asset strategico dell’economia: proteggere da false informazioni”, un’occasione di confronto su temi decisivi per il futuro del settore primario anche in Umbria.

Ai saluti istituzionali da parte dell’assessore allo sviluppo economico del Comune di Gubbio, Micaela Parlavecchio, farà seguito la prima tavola rotonda dal titolo “Agricoltura e valore economico. Un asset strategico per il Paese”. A dialogare saranno l’assessore regionale alle politiche agricole e agroalimentari Simona Meloni, il presidente uscente di Confagricoltura Umbria Fabio Rossi, il deputato Raffaele Nevi, segretario XIII Commissione agricoltura, dopo la relazione di Andrea Massarelli, direttore operativo Intercam – Camera di Commercio dell’Umbria.

La seconda tavola rotonda dal titolo “Disinformazione e fake news. Come difendere il settore agricolo”, vedrà la partecipazione del membro di Giunta di Confagricoltura Umbria Matteo Pennacchi, del vicedirettore Dipartimento DSA3 Unipg Francesca Todisco e della giornalista scientifica Chiara Albicocco.

I lavori del convegno saranno conclusi dagli interventi della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, del sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco e del direttore generale di Confagricoltura Roberto Caponi.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Ordigno inesploso trovato a Ponte Felcino, chiuso il percorso ciclopedonale

Perugia

Un libro per onorare il nome e la memoria di Gino Cencetti | Video

Terni

Tutti gli eventi di San Valentino: spettacoli ed escursioni

dalle città

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Salvini: “Chi esce da Lega finisce nel nulla”. A Zelensky: “Amico mio stai perdendo, firma accordo”
Ultim'ora Italia

Sinner aiutato agli Australian Open? Alcaraz: “C’è un caldo infernale”
Umbria | Italia | Mondo

Confagricoltura Umbria sceglie Consiglio, Giunta e nuovo presidente

Ultim'ora Italia

Juventus-Napoli: orario, precedenti e dove vederla in tv

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!