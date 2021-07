Concorso Terra di Severino, premio speciale Matteo Bompadre VIDEO

Lo studente della "Manzoni" di Spoleto premiato a Roccasecca: "E' stato molto emozionante, non mi aspettavo questo risultato, ero spaventato dai tanti partecipanti"

Premio speciale al concorso musicale “Terra di Severino” per lo studente di Spoleto Matteo Bompadre. Lo studente della III A della scuola media “Manzoni” ha infatti ottenuto il premio speciale giovane talento: summer music camp nella competizione promossa nella città di Roccasecca, in provincia di Frosinone.

Lo studente avrà occasione di partecipare a cinque giorni di formazione musicale in pensione completa, offerta dall’Associazione Culturale Musicale Neos Kronos, presso gli Altipiani di Arcinazzo (Roma).

Matteo Bompadre: “Scoraggiato dai tanti partecipanti, sono entusiasta”

“Per me – racconta Matteo – è stato molto emozionante. Soprattutto non mi aspettavo questo risultato, in quanto sapevo che i partecipanti, da tutta Italia, erano più di 900. Anzi, per questo all’inizio ero un po’ scoraggiato nel partecipare, pensavo “…ma ti pare che vinco io”. Sono molto entusiasta – aggiunge – di poter fare questo campus formativo di una settimana con maestri di eccezione“. E per il futuro Matteo spiega che gli piacerebbe approfondire sicuramente la chitarra classica, e perché no… un po’ di rock.

Il concorso musicale

Il Concorso Musicale “Terra di Severino”, che ha visto quest’anno la partecipazione di 978 musicisti provenienti da varie parti d’Italia, è nato con l’intento di valorizzare i giovani talenti, a sostegno della creatività emergente, con una particolare attenzione al patrimonio storico e culturale del territorio laziale.



Alla presentazione in streaming della premiazione, avvenuta domenica 4 Luglio 2021, la professoressa Giuseppina Iannotta, Presidente dell’Associazione Musicale Culturale “Labirinto Armonico”, che ha promosso l’evento, ha manifestato entusiasmo per la qualità artistica espressa nelle varie performances musicali, proposte quest’anno in versione video.

Matteo Bompadre, unico nominativo per il suo specifico Premio, ha ottenuto dunque un ambito riconoscimento grazie alla proposta di due brani, eseguiti sotto la guida della professoressa Marika Di Cesare: F. Sor, Studio Op. 31, n. 2 e J. S. Sagreras, Lezione n. 84.

Tutto l’Istituto Comprensivo “Spoleto 2” si rallegra con Matteo per lo straordinario risultato.