Un concorso fotografico per raccontare l’Appennino

Quattro le sezioni per immortalare al meglio il mosaico della dorsale, attraverso immagini relative ad aspetti ambientali, ecologici, sociali e storici, ecco come partecipare

Un concorso fotografico nazionale, che avrà come tema centrale l’Appennino, è stato presentato ieri (17 marzo) a Palazzo Pretorio, a Gubbio.

Promosso da un gruppo di professionisti e studiosi eugubini, unitamente ad Associazione “Insieme” e Cai Gubbio, in collaborazione con il Comune, il 1° concorso “Città di Gubbio” raccoglierà testimonianze fotografiche sul variegato mosaico che compone la dorsale, attraverso immagini relative ad aspetti ambientali, ecologici, sociali e storici, con uno sguardo rivolto anche alle trasformazioni in atto e alle forme di utilizzo sostenibile delle aree collinari e montane. Si articolerà, infatti, in quattro sezioni: