Concorso “Foligno in Fiore”, i premiati

Premiazione nella sala consiliare per il concorso “Foligno in Fiore”, giunto alla quinta edizione, promosso dal Comune in collaborazione con Pro Foligno e Fondazione Barbanera 1762 per gli amanti del giardinaggio che si sono sfidati per valorizzare gli aspetti ambientali e turistici di Foligno. La giuria, presieduta da Maria Luisa Guerrini (e composta da Franca Buttaro, Maurizio Micheli, Sabrina Monsignori, Olga Pinca, Maria Pia Fanciulli), dopo aver fatto sopralluoghi, ha stilato la graduatoria, a seconda delle categorie in cui è diviso il concorso: terrazze, balconi, finestre; giardini, cortili e chiostri interni; attività commerciali/imprenditoriali; edifici scolastici ‘dentro e fuori le mura’.

Categoria A (terrazze, balconi, finestre, )

1° Alberti Maria Vincenza

2° Mario Santini

3° Luisella Agostinelli

Cat. B (giardini, cortili e chiostri interni)

1° Annamaria Romano

2° Maria Orsola Bianchi

3° Alberto Chiariotti

Cat. C (attività commerciali e imprenditoriali

1° Bidovec Sonia

2° Leoncini Stefania

3° non assegnato

Cat. D (edifici scolastici dentro e fuori le mura)

1° Scuola Infanzia Raffaello Sanzio

2° Asilo Nido Le Colline Vescia

3° Asilo Nido Raggio di Sole Sant’Eraclio

Menzione speciale dalla giuria agli asili nido “Prato Smeraldo” e di “via Sicilia”, alla scuola media “Giuseppe Piermarini” per l’attenzione, la cura, la piacevolezza estetica che nell’insieme i singoli allestimenti riescono a creare.

Altra menzione speciale a “Battistelli Cicli” di via XX Settembre.

Alla premiazione è intervenuta Michela Giuliani, assessore al turismo.

