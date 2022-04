Concorso farmacie comunali, partecipa pure consigliere comunale. Malumori politici - Tuttoggi

Cosa dice il regolamento comunale

Il tema però è la presunta incompatibilità o meno di un consigliere comunale in carica a partecipare a concorsi di questo tipo. L’articolo 22, comma 4, del Regolamento del consiglio comunale di Foligno infatti recita: “I consiglieri comunali non possono prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi

professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed

organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico amministrativo“.

Società partecipata, ma nessuna incompatibilità per il consigliere comunale

La società AFAM Spa, come riportato nel sito dell’azienda, è appunto una “partecipata all’83,68 per cento dal Comune di Foligno, il restante 16,32 % da azionisti privati tra cui i dipendenti”. Ma nel caso specifico non si configurerebbe alcuna incompatibilità.

A quanto risulta a TuttOggi, infatti, prima della partecipazione del consigliere comunale al bando, sarebbe stata posta la questione in modo ufficiale e ci sarebbe stata la rassicurazione degli organi comunali, in quanto l’incompatibilità varrebbe solo per incarichi direttivi, oppure per chi, titolare di aziende private, volesse partecipare a concessioni, lavori o incarichi.

L’opportunità politica e i malumori

La vicenda, però, sta creando malumori all’interno delle varie forze politiche.

Appurata la legittimità, rimane infatti una questione di opportunità politica: è opportuno che un consigliere eletto in Comune partecipi ad un concorso in una azienda sotto il controllo diretto dello stesso Comune?

(foto di repertorio)