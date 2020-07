Concorso educatori asilo nido, 478 domande: le date delle prove

Sono 478 le domande presentate per il concorso per 3 posti di ‘educatore professionale‘, categoria C per gli asili nido comunali. La prova prelesettiva per soli esami si svolgerà il prossimo v al palasport ‘Paternesi’ di Foligno.

Concorso educatori: le prove scritte

Le prove scritte avranno luogo il prossimo 28 agosto – all’Istituto tecnico commerciale e per il turismo ‘Scarpellini’ di Foligno – per i candidati che avranno superato la prova preselettiva, nel numero massimo di 200. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento identificativo e di mascherina in base alle disposizioni antiCovid.