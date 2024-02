Concorso Comune Spoleto, all'orale 120 candidati su 412 presenti - Tuttoggi.info

Tra le centinaia di presenti al concorso del Comune di Spoleto anche molti precari degli enti pubblici. Dal 19 febbraio gli orali

Saranno in 120 ad affrontare la prova orale del concorso per esperto amministrativo contabile del Comune di Spoleto. Martedì mattina in 412 dei 658 che hanno presentato domanda si sono presentati a Perugia per la prova scritta. Una location contestata dalle associazioni di categoria ma giustificata dall’amministrazione comunale con motivazioni di tipo organizzativo.

I candidati sono arrivati da varie parti dell’Umbria, molti da Spoleto anche organizzandosi con “macchinate”. Tra loro diversi partecipanti al concorso erano dipendenti precari di enti pubblici, alcuni anche dello stesso Comune spoletino.

Mercoledì mattina è stato pubblicato l’esito delle prove scritte. Ai colloqui individuali, a partire dal 19 febbraio, sono stati ammessi in 120, vale a dire coloro che hanno ottenuto un punteggio al test da 26/30 in su. Il bando prevedeva infatti l’ammissione di 100 candidati alla seconda prova, salvo punteggi a parimerito. Le prove orali sono previste dal 19 al 26 febbraio, secondo un calendario pubblicato nel sito internet del Comune. In occasione dello scritto è stata infatti estratta la lettera iniziale dei cognomi da cui partiranno.