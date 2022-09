Concorso "Casagrande", l'inglese Yuanfan Yang vince il primo premio - Tuttoggi

L'inglese Yuanfan Yang è il vincitore del Concorso Pianistico Internazionale "Alessandro Casagrande".

Il musicista Yuanfan Yang (Gran Bretagna) ha vinto la 32esima edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Alessandro Casagrande”, con una superba esibizione del Concerto n. 3 op. 9 in do minore per pianoforte e orchestra, di L.V. Beethoven.

A decretare la vittoria del pianista inglese, sabato 17 settembre, la giuria composta da Carlo Guaitoli, Enrica Ciccarelli, Romain Descharmes, Yuka Imamine, Piers Lane, Roland Pöntinen e Jerome Rose.