Conclusi a Cerqueto i lavori di rifacimento della pavimentazione di piazza Beato Giacomo - Tuttoggi.info

Grazie ad alcune economie nell’esecuzione dei lavori sono stati acquistati arredi installati nella piazza stessa e in piazza Vittorio Veneto

Grazie ad alcune economie realizzate nell’esecuzione dei lavori sono stati acquistati arredi installati nella piazza stessa e in piazza Vittorio Veneto

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di ripavimentazione di piazza Beato Giacomo nel centro storico della frazione di Cerqueto. Un intervento finanziato dal Comune di Marsciano, con fondi propri, per un ammontare complessivo di 55mila euro.

Il lavoro è consistito nella rimozione dello strato bituminoso presente nella piazza antistante la chiesa parrocchiale e di un tratto di marciapiede in cotto cui ha fatto seguito la sistemazione di alcuni sottoservizi e la realizzazione di una nuova pavimentazione.

Inoltre, tra le somme a disposizione del progetto sono state reperite anche le risorse per acquistare alcuni arredi per la piazza Beato Giacomo, dove è stata installata una rastrelliera per bici e una panchina, e per la piazza Vittorio Veneto. Su quest’ultima, in particolare, si è provveduto, da parte dell’azienda affidataria della manutenzione del patrimonio comunale, alla rimozione delle panchine esistenti, al rifacimento della pavimentazione in porfido sul perimetro della piazzetta, all’installazione di 2 cestini e 5 panchine in metallo, alla ritinteggiatura delle ringhiere e delle bacheche per le affissioni.

“Nei prossimi giorni – afferma l’assessore Francesca Borzacchiello – individueremo una data per inaugurare questo intervento di riqualificazione di due spazi molto frequentati del centro storico di Cerqueto. Intanto abbiamo fissato per giovedì 6 luglio alle 21.00 in piazza Beato Giacomo una riunione con la comunità locale per decidere, tutti insieme, sull’opportunità o meno di continuare a permettere la sosta dei veicoli nella piazza”.

Info: Comune di Marsciano, Ufficio lavori pubblici 0758747227