Conclusa la quarta edizione “Campo Scuola per la formazione dei ragazzi” organizzata dalla Pro.Civ di Montone

Si è conclusa domenica a Corlo (Montone) la quarta edizione del “Campo Scuola per la formazione dei ragazzi” un’iniziativa promossa dalla Protezione Civile di Montone in collaborazione con la Regione Umbria. Per cinque giorni venticinque ragazzi dagli 11 ai 16 anni hanno dato vita ad un campus formativo che sicuramente merita di essere riproposto negli anni. Tanti i temi affrontati dai giovani: dalla presentazione generale dei compiti di protezione civile, alla gestione delle calamità come l’incendio boschivo o l’alluvione. Dal salvataggio in acqua al primo soccorso. E poi ancora approfondimenti sui temi della legalità economica e del bullismo. Il tutto condito da tanto sano sport come il tiro con l’arco e il judo. Per 5 giorni gli adolescenti arietani hanno guardato il mondo con occhi diversi, più attenti. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Protezione Civile del Comune di Montone Stefano Luchetti che ha voluto ringraziare tutti i volontari del gruppo arietano per l’impegno profuso in questi intensi giorni.

