Conclusa con successo la X edizione della Festa europea della musica di Todi - Tuttoggi.info

Dopo 4 giorni di musica, danze e canti, si sono conclusi a Todi il 20 giugno i festeggiamenti con un tributo alla Spagna e alla sua cultura musicale

La X edizione della Festa Europea della Musica si è tenuta a Todi, organizzata dall’Ass. Centro Studi Della Giacoma, con 4 giornate animate da bande musicali, marching e folk band, ensemble di musica barocca, classica e moderna, gruppi danze e musiche tradizionali in rappresentanza del Sudamerica, Spagna, Albania e Italia; cori gospel e barocchi, i giovanissimi sia in duo, trio che in orchestra, ciascuno rappresentanti culture, età, formazioni diverse, infine i giovani allievi di pianoforte e canto della Facoltà di Musica di Michigan State University. Uno per tutti, il gruppo del cuore, la MIC Band: utenti, operatori e volontari del Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 2, che nella musica hanno trovato la via per esprimersi e per abbattere ogni barriera e pregiudizio.

La lunga ed emozionante sfilata musicale delle bande e dei musicisti, svoltasi sabato 17, e quella coloratissima del Gruppo folk La Frustica, di domenica 18, ricordano come si può conquistare pacificamente e allegramente il cuore di una città.

Dopo 4 giorni di musica, danze e canti, si sono conclusi a Todi, martedì 20 giugno sera, i festeggiamenti con un tributo alla Spagna e alla sua cultura musicale: Piazza del Popolo e Corso Cavour a Todi si sono tinte di rosso, con la Fiesta Flamenca e la Noche in Andaluisa, due spettacoli con la partecipazione di 10 ballerini di flamenco, una bravissima cantante, musicisti professionali del cajon e della chitarra flamenca. Non potevano mancare le danze finali sivigliane. Giornate di grande solidarietà, condivisione, amicizia, volontariato e promozione culturale.