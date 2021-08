Concerto in ricordo di Luisa Zappitelli "Prima esecuzione per una persona speciale" - Tuttoggi

Sabato 7 Agosto all’Hotel Villa San Donino l'inedito regalo dell’Associazione Musicale Armonia Antiqua alla famiglia della nonna dei record, scomparsa lo scorso giugno all'età di 109 anni

Un concerto in ricordo di Luisa Zappitelli. E’ l’inedito e commovente “regalo” alla famiglia della “nonna dei record” – icona dei diritti delle donne e dell’attaccamento ai valori della patria e della bandiera – scomparsa lo scorso 19 giugno all’età di 109 anni, da parte dell’Associazione Musicale Armonia Antiqua, presente ogni estate dal 2017 a Città di Castello con un cartellone musicale di assoluto rilievo artistico-culturale.

Il concerto, sabato 7 agosto alle ore 19,30, all’Hotel Villa san Donino, nella Sala dei 300, concluderà il loro programma di eventi musicali con il patrocinio del Comune tifernate. “In accordo con la figlia Anna Ercolani – precisa il Professor Claudio Caponi – abbiamo deciso di concludere le nostre settimane estive a Città di Castello con il ricordo della vostra illustre concittadina Luisa Zappitelli, conosciuta in tutto il mondo e venuta recentemente a mancare”.

“Abbiamo inserito nel programma un importante brano musicale, un Requiem, di Antonio Caldara, trascritto solo recentemente da un manoscritto conservato in una biblioteca benedettina in Austria e che sarà quindi la prima esecuzione in tempi moderni: una vera rarità. Un brano veramente di notevole bellezza per una persona speciale”.

L’invito è aperto a tutti, rispettando naturalmente tutte le normative sanitarie vigenti di green pass o di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti all’evento.

“La nostra Associazione Musicale Armonia Antiqua – ha concluso il Professor Caponi – nasce negli anni ‘80 e ha tenuto concerti in tutta Europa e negli Stati Uniti. Le nostre settimane musicali a Città di Castello, che hanno sempre goduto del prestigioso patrocinio del Comune, sono state realizzate sempre grazie all’aiuto di bravi e generosi insegnanti”. “Sono felice di così tanto affetto: ricordare mia madre in musica con un brano inedito è davvero commovente” ha dichiarato la figlia Anna Ercolani.