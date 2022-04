Concerto di Pasqua di Rai 1 al Duomo di Orvieto: musica per la pace - Tuttoggi

Concerto di Pasqua 2022 al Duomo di Orvieto: verrà trasmesso su Rai 1 il Venerdì Santo dopo la Via Crucis.

La musica del tradizionale Concerto di Pasqua di Rai 1 sarà quest’anno una preghiera di pace che si innalzerà dalle navate del Duomo di Orvieto.

E’ il messaggio del progetto Omaggio all’Umbria 2022, che gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, del Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dei Beni Culturali.

Un concerto per la pace

Il concerto sarà registrato dalla Rai sabato 9 aprile in Duomo; verrà trasmesso su Rai 1 il Venerdì Santo dopo la Via Crucis, su Rai 5 nei giorni successivi. Un concerto per la pace in un momento storico drammatico: l’ultimo brano in programma, infatti, è la Missa in tempore belli di Franz Joseph Haydn, che con gli evidenti riferimenti agli eventi bellici della fine del Settecento si adatta perfettamente alla realtà attuale. Ad eseguire il concerto i Complessi Artistici del Maggio Musicale Fiorentino diretti dal M° Mark Philip Elder.

Il Programma

Di seguito il programma del concerto:

Franz Joseph Haydn: Preludio dell’opera Creazione per sola orchestra.

Wolfgang A. Mozart: Ah, lo previdi Ah, t’involo agl’occhi miei – K.272 per Soprano e Orchestra – Lenneke Ruiten soprano.

Franz Joseph Haydn: Paukenmesse (Missa in tempore belli) in do maggiore per Soli, Coro e Orchestra – Lenneke Ruiten soprano, Marie Claude Chappuis mezzosoprano, Matthew Swinsen tenore, Alessandro Luongo baritono.

L’evento è realizzato grazie alle risorse dell’associazione Omaggio all’Umbria, finanziata dal F.U.S, e con il contributo della Regione Umbria, di Banca Intesa San Paolo e Sviluppumbria.