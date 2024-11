Concerto di Natale di Terni, arrivano i "Neri per caso" - Tuttoggi.info

Il successo della prima edizione del Concerto di Natale di Terni con protagonista Michele Zarrillo ha spinto gli organizzatori a ripetere l’appuntamento anche quest’anno: protagonisti del concerto di Natale di quest’anno, sabato 21 dicembre ore 21:00 al teatro A del centro multimediale, saranno i “Neri per caso” che, appositamente per l’evento, ternano proporranno oltre ai loro successi una selezione di brani natalizi.

I “Neri per caso” e il concerto di Natale di Terni

Formatosi nel 1995, il gruppo è noto per l’eccezionale capacità di riprodurre armonizzazioni vocali complesse e per l’ampia gamma di generi musicali interpretati, che spaziano dal pop al jazz. Il gruppo ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla vittoria del Festival di Sanremo con il brano “Le ragazze” nello stesso anno della loro formazione. Per il concerto di Natale di Terni è prevista un’atmosfera calda e accogliente, perfetta per celebrare la magia del Natale.

Capaci di fondere tradizione e innovazione, nel concerto natalizio ternano il gruppo eseguirà sia brani tradizionali italiani che internazionali in chiave moderna. Rendere omaggio alle radici culturali italiane e alle melodie popolari globali, ma aprire anche a nuove prospettive interpretative che attraggono sia il pubblico più maturo che le nuove generazioni.