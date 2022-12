Concerto di Natale a Terni, Visioninmusica vince 'la scommessa' con Karima - Tuttoggi

Silvia Alunni “Crediamo nell’atmosfera del concerto di Natale”

“Crediamo da sempre che l’atmosfera del nostro concerto natalizio sia un sacro ed unico momento di condivisione e fratellanza – spiega Silvia Alunni – ma quest’anno abbiamo voluto ‘osare’ di più, offrendo un programma di intramontabili successi natalizi che fanno parte da sempre del nostro immaginario collettivo attraverso una piccola formazione: niente grandi compagini, niente musica classica, ma un connubio artistico che siamo felici sia stato apprezzatissimo dal pubblico. Un buon auspicio per la prossima stagione di Visioninmusica che partirà il 19 gennaio all’Auditorium Gazzoli con Eugenio Finardi e che si articolerà in una differente proposta fino ad aprile, cercando, come d’abitudine, di soddisfare ogni genere di gusto musicale”.

Il nuovo disco di Karima

Il nuovo disco di Karima, Xmas uscito il 1° dicembre per l’etichetta Emme Record Label, attraversa un itinerario affettivo musicale che si sviluppa dalla fine dell’800 fino a i giorni nostri, con la scelta di molti evergreen consoni al magico periodo natalizio, interpretati in una particolare fusione di jazz, soul e rhythm & blues. Tra i brani più applauditi al concerto, gli immancabili Santa Claus Is Coming to Town, Have Yourself A Merry Little Christmas, The Christmas Song e Let It Snow.

