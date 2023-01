Con un camion rubato sfondano la vetrina, ma non riescono ad aprire la cassaforte

Nella notte tentato colpo in un esercizio di Perugia, indaga la polizia scientifica

Hanno utilizzato un camion rubato come ariete, per spaccare la vetrina di un supermercato. Ma una volta nel locale, on sono riusciti a forzare la cassaforte.

La polizia indaga sul tentato furto avvenuto la scorsa notte in un supermercato di Perugia. A richiedere l’intervento dei poliziotti è stato il personale addetto alla vigilanza del supermercato il quale, dopo aver ricevuto una segnalazione di allarme, si era recato sul posto notando che alcune persone, con un grosso camion – lasciato acceso nella piazzola antistante – avevano sfondato la vetrina del negozio per fare accesso all’interno del locale.