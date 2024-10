Con un autogol la Ternana acciuffa il pari contro la Torres | Pagelle

Un’autorete nel finale salva la Ternana, che torna dall’insidiosa trasferta di Sassari con un ottimo punto.

I primi squilli sono dei padroni di casa, con la conclusione di Varela che viene deviata sull’esterno della rete e il tiro di Zambataro che sfiora il palo.

Di fatto sono le uniche azioni da rete della prima frazione, che si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa è ancora la Torres a fare la partita, senza riuscire però a creare particolari problemi al portiere umbro Vannucchi. Che al 18′ è chiamato a neutralizzare in due tempi la botta da fuori area di Mastinu.

Al 26′ Greco prova a cambiare volto alla squadra con quattro innesti. E i cambi premiano l’allenatore della Torres, che al 30′ trova la rete del vantaggio con Zambataro. Decisivi nell’azione due degli uomini appena entrati, Nanni che apre per Guiebre che mette al centro il pallone che trova pronto Zambataro sul lato opposto, per il diagonale che non dà scampo a Vannucchi.

Al 39′ arriva però il pari della Ternana, con Dametto che nel tentativo di contrastare Donnarumma su un cross colpisce la palla con la nuca e la manda alle spalle del proprio portiere.

Pari beffa per la Torres, anche per come è arrivato il gol della Ternana, che però ha avuto il merito di non scomporsi mai, anche nei momenti di maggior pressione dei padroni di casa, confermandosi una squadra solida, anche se poco incisiva in attacco.

Tabellino e pagelle

Torres -Ternana 1-1

30′ st Zambataro, 39′ st aut. Dametto

Torres: Zaccagno 6, Dametto 5, Coccolo 6, Fabriani 6 (26′ st Mercadante 6), Zambataro 7, Mastinu 6.5 (36′ st Casini sv), Giorico 6 (26′ st Masala 6), Liviero 6 (26′ st Guibre 6.5), Varela 6, Diakitè 6 (26′ st Nanni 6.5), Fischnaller 6. All. Greco 6.

Ternana: Vannucchi 6, Corradini 6, Lo Iacono 5.5, De Boer 5, Cicerelli 6.5, Capuano 6.5, Donati 6.5 (20′ st Casasola 6), Carboni 6, Romeo 5.5 (33′ st Donnarumma 6.5), Cianci 5.5, Martella 6 (20′ st Tito 5). All. Abate 6.

Arbitro Calzavara di Varese.