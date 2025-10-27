Con Tedesco il Grifo ritrova gli artigli: 2-0 al Livorno e prima vittoria | Pagelle - Tuttoggi.info

Con Giovanni Tedesco in panchina i Grifoni ritrovano gli artigli e conquistano la prima vittoria in questo campionato, superando il Livorno 2-0. L’entusiasmo del Curi per il ritorno dell’indimenticato capitano, ora in veste di allenatore, ha dato la spinta al Perugia. Che nella ripresa ha cambiato marcia, mostrando corsa e aggressività che erano sempre mancate in questo campionato.

E dire che nel primo tempo i tifosi biancorossi hanno visto i recenti fantasmi, soprattutto quando al 22′ Cioffi è caduto in area sul contatto con Angella e l’arbitro ha indicato il dischetto. Mister Tedesco si è giocato la carta FVS ed ha avuto ragione: decisione cambiata e prima frazione che si è chiusa a reti inviolate. Con il Curi surriscaldato e Riccardo Gaucci allontanato dal direttore di gara.

In avvio di ripresa, al 9′ è arrivato il vantaggio, con il pallone scagliato da Kanoute che ha colpito prima la traversa sulla deviazione di Seghetti e poi la schiena del portiere del Livorno, finendo in rete.

Al 25′ il Grifo raddoppia: Seghetti respinge male la conclusione di Bartolomei e Montevago la mette in rete. Si sblocca il centravanti di cui il Perugia ha assolutamente bisogno.

Poco dopo Montevago lavora un buon pallone per Manzari, che però non inquadra la porta.

Al 35′ Montevago può siglare la doppietta, ma la sua conclusione ravvicinata termina sul palo.

E’ finita 2-0 la partita del Curi. Un Perugia aggressivo, che ha fatto vedere anche buone trame soprattutto nella ripresa, conquista la prima vittoria in campionato. Servivano i 3 punti. Per la classifica e per ritrovare l’entusiasmo portato dal nuovo corso.

Tabellino e pagelle

Perugia – Livorno 2-0

9′ st Seghetti (aut), 27′ st Montevago

Perugia: Gemello 6, Tozzuolo 6, Riccardi 6.5, Angella 6, Giraudo 6, Bartolomei 6.5, Megelaitis 6, Manzari 6 (34′ st Calapai 6), Giunti 6, Kanoute 6.5 (30′ st Ogunseye 6), Montevago 7 (38′ Bacchin sv). All. Tedesco 6.5.

Livorno: Seghetti 5, Mawete6 (39′ st Gentile sv), Noce 5.5, Monaco 6, Antoni6, Hamlili 5.5 (18′ st Di Carmine 6), Marchesi 5.5 (1′ st Panaioli 6), Biondi 6 (18′ st Odjer 6), Peralta 6, Cioffi, Dionisi 6 (29′ pt Panattoni 6). All. Formisano 6.