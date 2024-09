Con "Orl in musica" oggi a Terni un pomeriggio tra prevenzione e beneficenza - Tuttoggi.info

Il 14 settembre, dalle ore 17.45 alle ore 20.40, a Palazzo Gazzoli a Terni, con “Orl in musica” la medicina si intreccia con lo spettacolo e la musica, regalando un viaggio sensazionale all’interno del nostro corpo. Con l’obiettivo di conoscere in modo più approfondito la propria voce e fare prevenzione primaria. Ma la medicina si lega anche alle grandi cause, perché il ricavato raccolto durante l’evento sarà donato alla Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria (ORL), a vantaggio dei pazienti trattati. L’iniziativa è promossa dalla Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria (ORL) dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.

Inoltre sul palco ci sarà un ospite d’eccezione: Giulio Rapetti – Mogol – il più grande paroliere della canzone italiana. Il convegno sarà intervallato anche dalle note di Puccini con il Maestro Claudio Fabrizzi e Rachele Barchi soprano dell’istituto musicale Giulio Briccialdi di Terni e il duo Enonote Jazz composto da Roberta Bartolucci (voce) e Giuliano Graziani (chitarra). Dulcis in fundo gradita ospite del miniconcerto a conclusione dell’evento, la cantante Carlotta Scarlatto. L’evento dedicato alla voce, alle sue sfumature e alle sue problematiche, è divulgativo e di intrattenimento ed è rivolto al grande pubblico. Ingresso gratuito. Tra gli argomenti che saranno affrontati con esperti del settore: L’anatomia della voce; i disturbi della voce: cause, diagnosi e trattamento; la chirurgia della voce; il fumo e cavo orale: un connubio pericoloso.

Prenotazione dei posti obbligatoria al seguente link: https://forms.gle/TT5zf6fvozKoMZoB9