Con lo scooter contro un’auto, 20enne in terapia intensiva

Restano gravi le condizioni del giovane rimasto ferito nell'incidente dell'altra notte a Castel del Piano

Si trova ancora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Perugia, in condizioni critiche, il 20enne di San Sisto che l’altra notte, mentre in sella al suo scooter transitava a Castel del Piano, si è scontrato con un’auto, finendo pesantemente a terra.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi al personale del 118, che lo ha trasportato in ospedale con codice rosso. Poi il trasferimento in terapia intensiva, dove si trova tutt’ora ricoverato.

L’incidente è avvenuto nei pressi del campo sportivo di Castel del Piano. La dinamica è al vaglio della polizia locale, che ha effettuato i rilievi sul posto.