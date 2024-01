Con l’auto dentro la vetrina del Kandinsky

L'incidente in via Enrico dal Pozzo, la Opel guidata da un uomo, soccorso dal personale sanitario giunto con l'autoambulanza

E’ finito con l’auto, una Opel, contro una delle vetrine del Kansinsky, storico pub perugino in via Enrico dal Pozzo. Locale situato proprio a ridosso della curva, dove la vettura ha sbandato.

L’incidente si è verificato venerdì mattina. I residenti hanno chiamato i soccorsi. Sul posto giunta un’autoambulanza per le cure al conducente, rimasto lievemente ferito. Sul luogo dell’incidente anche la polizia, che sta indagando su quanto avvenuto. L’uomo alla guida, infatti, sarebbe stato coinvolto in una rissa che, secondo quanto riferito anche da alcuni testimoni, sarebbe avvenuta in zona all’alba. L’idea, quindi, è che i due fatti siano collegati e che si sia trattato di un semplice incidente.

Ripercussioni al traffico, in un’area molto transitata la mattina anche per la presenza di diverse scuole.

(notizia in aggiornamento)