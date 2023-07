Con la patente revocata provoca un incidente e incolpa il padre, scatta la denuncia - Tuttoggi.info

La Polizia di Stato denuncia un 42enne con molti precedenti per falsità ideologica commessa da privato a Pubblico Ufficiale

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto, a seguito di chiamata la numero di emergenza, sono intervenuti in via dei Filosofi dove era stato segnalato un incidente stradale tra un veicolo di grossa cilindrata e un’auto parcheggiata.

Sul posto, gli operatori hanno preso contatti con un uomo, il quale ha dichiarato che mentre transitava a bordo dell’auto guidata dal padre, quest’ultimo aveva perso il controllo del veicolo a causa di un animale che, improvvisamente, aveva attraversato la strada. Il veicolo era poi andato ad impattare contro un’auto parcheggiata.

Il 42enne ha poi riferito che il conducente, a causa di un improvviso malore, era stato accompagnato a casa da un conoscente; ricostruzione poi confermata anche dal padre dell’uomo.

Dopo aver effettuato un controllo, gli agenti hanno constatato che il 42enne era gravato da numerosi precedenti di polizia oltre che destinatario di un provvedimento di revoca della patente. Insospettiti, hanno sentito alcuni testimoni che hanno fornito una versione differente dell’accaduto.

È emerso, infatti, che alla guida del veicolo vi fosse proprio il 42enne, notato mentre scendeva dall’auto subito dopo l’incidente stradale.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, gli agenti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria l’uomo per il reato di falsità ideologica commessa da privato a Pubblico Ufficiale. Lo stesso è stato inoltre sanzionato ai sensi dell’articolo 116 del Codice della Strada per guida con patente revocata.

Il padre, invece, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di favoreggiamento.