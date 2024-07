Con la moto contro un’auto, grave incidente allo svincolo per Madonna Alta IMMAGINI

Il 41enne in ospedale in codice rosso, lo scontro nel primo pomeriggio all'incrocio tra via Tuzi e via Baracca

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, a Madonna Alta, all’incrocio tra via Pietro Tuzi e via Francesco Baracca. Un uomo in sella ad una moto (uno scooterone), per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat 500 X, finendo a terra.

Il 41enne alla guida della moto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Perugia con un’autoambulanza del 118, a causa dei diversi traumi subiti.

Sul posto stanno effettuando i rilievi gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a regolamentare il traffico.

(notizia in aggiornamento)