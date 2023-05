Con il cuore, successo per la serata di solidarietà da Assisi | Foto video - Tuttoggi.info

Si rinnova l'appuntamento benefico dei francescani del Sacro Convento

In corso su Rai1 in diretta dal Sagrato della Chiesa superiore della Basilica di San Francesco d’ Assisi, “Con il cuore – Nel nome di Francesco”, la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi, che da più di 20 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà e che quest’anno sarà diretta anche alle zone colpite dall’alluvione.

A condurre la serata ancora una volta Carlo Conti, affiancato da grandi cantanti quali Fiorella Mannoia (per lei anche l’esibizione con la celebre Sally di Vasco Rossi, conclusa cambiando il finale con “Senti che fuori piove… Assisi”), i Pooh (un medley dei loro grandi successi), Nek e Francesco Renga (per loro una serie di duetti sulle loro canzoni più famose), Mr Rain con la sua Supereroi, e Amii Stewart, che ha presentato una canzone ispirata al discorso di Benedetto XVI a Ground Zero il cui video è stato girato in Umbria tra Piandarca e l’Eremo delle Carceri.

Non sono mancate le testimonianze, come quella di padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento e reduce da alcune missioni umanitarie in Ucraina, del padre guardiano del Convento di Faenza, fra Ottavio Carminati. Ricordato anche il meeting mondiale della Fraternità che l’ex custode del Sacro Convento, oggi cardinale Mauro Gambetti, sta preparando a Roma per il 10 giugno con numerosi premi Nobel e alla presenza del Papa e l’approvazione della Regola Bollata di cui nel 2023 si celebrano gli otto secoli.

Quest’anno l’intento solidale è sia quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane operanti in Italia e tutti i Continenti e di inviare tutti gli aiuti umanitari possibili ai civili colpiti dai conflitti e dai terremoti. Sarà possibile sostenere la campagna raccolta fondi di “Con il cuore – Nel nome di Francesco” fino al 15 luglio donando 2 euro al 45515 con un sms da cellulare Wind Tre, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, Postemobile.

(Articolo in aggiornamento)